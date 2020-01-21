Форвард «Атланты» может закончить карьеру из-за ДТП с участием пьяного водителя

Форвард «Атланты» Чендлер Парсонс может завершить карьеру из-за серьезных повреждений, полученных в аварии с участием пьяного водителя.

Еще 16 января клуб объявил о том, что Парсонс попал в ДТП, получил сотрясение мозга и повреждения позвоночника, однако в понедельник с заявлением выступили юристы самого баскетболиста.

Компания Morgan & Morgan, представляющая интересы игрока, заявила, что Парсонс получил серьезные повреждения, которые могут быть несовместимы с продолжением профессиональной карьеры, а также о том, что виновник происшествия задержан и уже сознался в вождении в нетрезвом состоянии.

Парсонс играет в НБА с 2011 года, выступал за «Хьюстон», «Даллас» и «Мемфис». Минувшим летом он был обменян в «Атланту», за которую провел в этом сезоне 5 матчей, набирая в среднем по 2,8 очка за игру.