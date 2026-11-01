Риз первой в истории финалов женской НБА набрала 100 очков и сделала 50 подборов за серию

Форвард «Атланты» Энджел Риз стала первой баскетболисткой в истории финалов женской НБА, набравшей не менее 100 очков и сделавшей не менее 50 подборов за одну серию. Достижение она оформила в противостоянии с «Голден Стэйт», завершившемся поражением ее команды — 3-4.

Риз провела все семь матчей решающего противостояния. По итогам серии на ее счету 103 очка и 90 подборов. Особенно результативно она сыграла во втором матче, набрав 30 очков при 16 подборах. В третьей игре форвард записала на свой счет 21 очко и 12 подборов.

Как отмечает сайт женской НБА, прежде ни одна участница финальных серий не достигала одновременно отметок в 100 очков и 50 подборов в рамках одного противостояния.

Перед седьмым матче «Атланта» сохранила шансы на титул благодаря домашней победе 80:69. Тогда Риз набрала 15 очков, сделала 14 подборов и помогла сравнять счет в серии — 3-3. В решающей игре она ограничилась восемью очками и 12 подборами.

«Атланта» вела к большому перерыву 30:24 и сохраняла преимущество в третьей четверти. Однако после перерыва Гэбби Уильямс набрала 28 очков за «Голден Стэйт», который в итоге победил 68:63 и завоевал первый чемпионский титул.

Ранее в 2026 году Риз была признана лучшим оборонительным игроком женской НБА.