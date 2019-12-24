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Forbes назвал Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина»

09:40
Forbes за продажу «Бруклина» признал Михаила Прохорова бизнесменом года. Фото AFP
Forbes за продажу «Бруклина» признал Михаила Прохорова бизнесменом года. Фото AFP
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Русская редакция журнала Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина». Сделка состоялась в августе. Прохоров продал «Нетс» сооснователю Alibaba Group Джозефу Цаю. Суммарно он получил 2,35 миллиарда долларов. Это рекордная сумма для всего американского спорта.

Также Прохоров продал арену клуба «Барклайз-Центр». Суммарная стоимость двух активов составила порядка 3,5 миллиардов. В 2009 году он приобрел 80% акций «Бруклина» и 45% «Барклайз-Центр» за 223 миллиона.

Дополнительная информация

https://geroi2019.forbes.ru/?_ga=2.36835495.607798421.1577111509-495169975.1571378242

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