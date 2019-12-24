Forbes назвал Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина»

Русская редакция журнала Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова бизнесменом года за продажу «Бруклина». Сделка состоялась в августе. Прохоров продал «Нетс» сооснователю Alibaba Group Джозефу Цаю. Суммарно он получил 2,35 миллиарда долларов. Это рекордная сумма для всего американского спорта.

Также Прохоров продал арену клуба «Барклайз-Центр». Суммарная стоимость двух активов составила порядка 3,5 миллиардов. В 2009 году он приобрел 80% акций «Бруклина» и 45% «Барклайз-Центр» за 223 миллиона.