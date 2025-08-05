Фокс заявил, что намерен приумножить чемпионское наследие «Сан-Антонио»

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» Де'Аарон Фокс прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано на четыре года, спортсмен получит 228 миллионов долларов США. По словам баскетболиста, он намерен приумножить чемпионское наследие «Сан-Антонио».

«Просто быть частью такой организации, как эта... Ты приходишь сюда и чувствуешь это. Ты чувствуешь это в окружении. Ты чувствуешь это в фанатах. А потом вы идете на тренировочную площадку или на арену и видите эти вывешенные баннеры... Вы ничего не можете сделать, кроме как попытаться развить это», — цитирует 27-летнего американца AP.

В сезоне-2024/25 Фокс сыграл за «Сан-Антонио» 17 матчей, набирая в среднем по 19,7 очка и 6,8 передачи.

«Сан-Антонио» становился чемпионом НБА пять раз: в 1999, 2003, 2005, 2007 и 2014 годах.