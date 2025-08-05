Баскетбол
5 августа, 07:43

Фокс подпишет с «Сан-Антонио» контракт на 229 миллионов долларов

Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» Де'Аарон Фокс договорился о новом контракте с клубом, сообщает ESPN.

По информации источника, 27-летний американец подпишет четырехлетнее соглашение, по условиям которого баскетболист заработает 229 миллионов долларов.

Фокс в феврале перебрался в «Сперс» в рамках трехсторонней сделки с участием «Сакраменто» и «Чикаго». 18 марта игрок перенес операцию по восстановлению связки мизинца левой руки.

В сезоне-2024/25 Фокс сыграл за «Сан-Антонио» 17 матчей, набирая в среднем по 19,7 очка и 6,8 передачи.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • KlimA

    Хватит базарить! Надо вынимать Фокса с кичи!

    05.08.2025

    • Де'Аарон Фокс продлит контракт с «Сан-Антонио» на пять лет и 229 миллионов долларов

