Фокс подпишет с «Сан-Антонио» контракт на 229 миллионов долларов

Разыгрывающий защитник «Сан-Антонио» Де'Аарон Фокс договорился о новом контракте с клубом, сообщает ESPN.

По информации источника, 27-летний американец подпишет четырехлетнее соглашение, по условиям которого баскетболист заработает 229 миллионов долларов.

Фокс в феврале перебрался в «Сперс» в рамках трехсторонней сделки с участием «Сакраменто» и «Чикаго». 18 марта игрок перенес операцию по восстановлению связки мизинца левой руки.

В сезоне-2024/25 Фокс сыграл за «Сан-Антонио» 17 матчей, набирая в среднем по 19,7 очка и 6,8 передачи.