Флэгг стал первым 18-летним игроком, набравшим более 40 очков в матче НБА

Форвард «Далласа» Купер Флэгг стал первым 18-летним игроком, набравшим более 40 очков в одном матче НБА.

Американец стал самым результативным игроком матча против «Юты» (133:140 ОТ). На его счету 42 очка, 7 подборов и 6 передач.

Флэгг является первым номером драфта НБА-2025. В этом сезоне он в среднем за игру набирает 18,4 очка, делает 6,3 подбора и 3,5 передачи. «Маверикс» с 10 победами в 27 матчах занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.