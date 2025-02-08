«Финикс» в овертайме победил «Юту», Букер набрал 47 очков

«Финикс» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:127 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 47 очков. Также он сделал 11 передач, оформив дабл-дабл.

«Финикс» занимает девятое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет 14-й на Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Юта» — 135:127 ОТ (20:30, 35:25, 40:35, 27:32, 13:5)

Ф: Букер (47 очков+11 передач), Аллен (21), Джонс (16)

Ю: Коллинз (21), Маркканен (20), Кесслер (19+22 подбора)

8 февраля. Финикс. «Footprint Center».