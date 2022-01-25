«Нью-Орлеан» победил «Индиану», «Финикс» обыграл «Юту»

«Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Индиану» со счетом 117:113. Самым результативным стал защитник Пеликанс Девонте Грэм, набравший 25 очков.

«Нью-Орлеан» занимает 11-е место втаблице Западной конференции. «Индиана» — 13-я на «Востоке».

В другом матче «Финикс» обыграл «Юту» со счетом 115:109. Больше всех набрал защитник «Санс» Девин Букер — 33 очка.

«Финикс» лидирует в таблице Западной конференции. «Юта» — четвертая.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 117:113 (31:32, 30:30, 22:17, 34:34)

Н: Грэм (25), Харт (22).

И: Вашингтон (21), ЛеВерт (19).

«Финикс» — «Юта» — 115:109 (31:21, 27:35, 27:31, 30:22)

Ф: Букер (33), Пол (27).

Ю: Кларксон (22), Форрест (17).