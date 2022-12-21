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Сегодня, 07:36

«Вашингтон» обыграл «Финикс» и прервал 10-матчевую серию поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Вашингтон» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Лэндри Шэмет, набравший 31 очко.

«Уизардс» прервали серию из 10 поражений подряд, команда занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НБА. «Финикс» идет на 4-й строчке «Запада».

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«Финикс» — «Вашингтон» — 110:113 (30:27, 18:26, 30:27, 32:33)

Ф: Шэмет (31), Эйтон (30 + 13 подборов), Пол (12 + 11 передач)

В: Кузма (29), Бил (27), Авдия (16 + 10 подборов)

БК Вашингтон Уизардс
БК Финикс Санс
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