Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

14 апреля, 23:31

«Финикс» уволил главного тренера Буденхольцера после одного сезона в клубе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Клуб НБА «Финикс» отправил в отставку главного тренера Майка Буденхольцера.

55-летний специалист работал в команде с мая 2024 года. У него был заключен пятилетний контракт с «Санз» на 50 миллионов долларов.

«Наша цель — соревноваться на самом высоком уровне, но мы не оправдали ожиданий в этом сезоне. Наши болельщики заслуживают лучшего. Необходимы перемены», — говорится в заявлении клуба.

По информации ESPN, между Буденхольцером и игроками команды возникла проблема взаимопонимания, что повлияло на решение руководства об увольнении тренера.

«Финикс» одержал 36 побед при 46 поражениях в сезоне-2024/25 и занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Баскетбол
НБА
Читайте также
Губерниев говорит о желании возглавить российские лыжи. Насколько это реально?
Маск прокомментировал решение суда в Великобритании о понятии «женщина»
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Ходил с пивом в номер к 11-летней и предлагал массаж: фигуристка Жилина из академии Плющенко обвинила бывшего тренера в домогательствах
Популярное видео
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джерси Дончича стало самым продаваемым в этом сезоне НБА

Демидов стал вторым игроком «Монреаля» моложе 20 лет, набравшим несколько очков в дебютном матче

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости