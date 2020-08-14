«Финикс» установил два рекорда НБА, но не смог выйти в плей-офф

«Финикс» установил два рекорда НБА, несмотря на невыход в плей-офф лиги.

«Санз» выиграли 8 из 8 матчей в «пузыре» в Орландо, где возобновился сезон-2019/20, но этого оказалось недостаточно. Команда из Аризоны установила рекорд по количеству побед подряд среди команд, не вышедших в плей-офф. Также, по итогам сезона баскетболисты «Финикса» попадали 83,4 процента штрафных бросков — это лучший показатель в истории лиги. Прежний рекорд установил «Бостон» в сезоне-1989/90, тогда игроки команды попадали 83,2 процента бросков.

В последний раз «Финикс» выходил в плей-офф НБА в сезоне-2009/10.