«Финикс» дома разгромил «Торонто»

«Финикс» на своем паркете одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:89.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 27 очков. Лучший у «Рэпторз» — форвард Скотт Барнс с 16 очками.

«Финикс» одержал 32-ю победу и занимает 11-е место в Западной конференции, «Торонто» потерпел 45-е поражение и идет 11-м на «Востоке».

В других матчах «Портленд» дома обыграл «Вашингтон», «Сакраменто» победил «Мемфис».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Торонто» — 129:89 (24:29, 39:11, 30:24, 36:25)

Ф: Букер (27), Данн (17), Джонс (15), Дюрант (14), Моррис (12), О'Нил (11 очков + 10 подборов).

Т: Барнс (16), Квикли (15), Баттл (14), Лоусон (12), Робинсон (12).

18 марта. Финикс. «Footprint Center»

«Портленд» — «Вашингтон» — 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27)

П: Саймонс (30), Шарп (16), Авдия (15), Рит (15), Хендерсон (11), Клинган (11 очков + 13 подборов).

В: Сарр (20), Вукчевич (17), Джордж (11), Мартин (11).

18 марта. Портленд. «Moda Center»

«Сакраменто» — «Мемфис» — 132:122 (37:26, 28:28, 33:32, 34:36)

С: Монк (28), Лавин (23), Дерозан (22), Мюррей (16 очков + 10 подборов), Ларавия (12).

М: Бэйн (44), Кларк (15), Уэллс (14), Джексон (12), Иди (12).

18 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center»