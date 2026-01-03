«Финикс» победил «Сакраменто»
«Финикс» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:102.
Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Финикс» с результатом 20-14 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Сакраменто» занимает 14-ю строчку — 8-27.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Сакраменто» — 129:102 (32:29, 30:27, 35:27, 32:19)
Ф: Букер (33), Брукс (18), Гиллеспи (15), Уильямс (15), Игодаро (15).
С: Мюррэй (23 + 10 подборов), Уэстбрук (17), Эллис (14).
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