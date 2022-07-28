«Финикс» продлил контракт с главным тренером команды Уильямсом

«Финикс» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Монти Уильямсом.

Срок нового соглашения с 50-летним американцем не уточняется. В заявлении на официальном сайте «Санз» говорится, что контракт рассчитан на длительный срок.

Предыдущий контракт Уильямса с «Финиксом» был рассчитан до конца сезона-2023/24.

Монти Уильямс возглавил «Финикс» в 2019 году. В сезоне-2020/21 специалист вывел команду в финал плей-офф НБА, в котором уступил «Милуоки» (счет в серии — 2-4).

В сезоне-2021/22 «Санз» под руководством Уильямса установили рекорд клуба в регулярном чемпионате, одержав 64 победы и потерпев 18 поражений, а сам специалист был признан лучшим тренером НБА. Несмотря на это, «Финикс» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Далласу» (счет в серии — 3-4).