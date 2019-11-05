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«Финикс» прервал победную серию «Филадельфии»

07:35

«Финикс» на своем паркете переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (114:109). «Санс» прервали пятиматчевую серию побед «Сиксерс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Филадельфия» — 114:109 (29:31, 26:30, 26:21, 33:27)

Фин: Букер (40), Рубио (21 + 10 передач), Брэйнс (15).

Фил: Хорфорд (32), Харрис (24 + 10 подборов), Коркмаз (20).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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