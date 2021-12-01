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«Финикс» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд в НБА

08:58
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«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» (104:96) в матче регулярного чемпионата НБА.

Эта победа стала для «Санз» 17-й подряд. «Финикс» повторил рекорд клуба по длительности победной серии, который был установлен в сезоне-2006/07.

В следующем матче «Финикс» встретится с «Детройтом», игра состоится 3 декабря (начало — в 5.00 мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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