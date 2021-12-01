«Финикс» повторил рекорд клуба по количеству побед подряд в НБА
«Финикс» обыграл «Голден Стэйт» (104:96) в матче регулярного чемпионата НБА.
Эта победа стала для «Санз» 17-й подряд. «Финикс» повторил рекорд клуба по длительности победной серии, который был установлен в сезоне-2006/07.
The Suns have won 17 straight games, tied for their longest winning streak in franchise history (2006-07). pic.twitter.com/Xq1kT7LghG— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 1, 2021
В следующем матче «Финикс» встретится с «Детройтом», игра состоится 3 декабря (начало — в 5.00 мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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