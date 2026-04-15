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«Портленд» победил «Финикс» в плей-ин, у Авдии 41 очко и 12 передач

Руслан Минаев

«Портленд» на выезде обыграл «Финикс» в матче плей-ин НБА — 114:110.

У гостей 41 очко и 12 передач набрал Дени Авдия, став самым результативным игроком матча. 21 очко на счету Джру Холидея. У хозяев 35 очков набрал Джейлен Грин, на счету Девина Букера 22 очка.

«Портленд» сыграет в первом раунде плей-офф с «Сан-Антонио». «Финикс» в плей-ин встретится с победителем матча «Голден Стейт» — «Клипперс».

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НБА

Плей-офф

Плей-ин

«Финикс» — «Портленд» — 110:114 (33:31, 29:34, 20:18, 28:31)

15 апреля. Финикс. «Footprint Center».

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БК Финикс Санс
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