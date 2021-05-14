Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Финикс» прервал победную серию «Портленда»

07:41
Теги:

«Финикс» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (118:117). «Санс» прервали пятиматчевую победную серию «Трэйл Блэйзерс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард, набравший 41 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Портленд» — 118:117 (26:26, 26:27, 33:24, 33:40)

Ф: Пол (26), Бриджес (21 + 11 подборов), Пэйн (21).

П: Лиллард (41), Макколлум (27), Ковингтон (16).

Читайте также

Сульшер считает, что в поражении от «Ливерпуля» виноват сам «Манчестер Юнайтед»
Соседи вызвали полицию в дом женщины, выбросившей в мешке "труп"
Видео: Почему Анастасия Макеева попала в больницу
В Госдуме выразили уверенность в отмене ЕГЭ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд