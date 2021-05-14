«Финикс» прервал победную серию «Портленда»
«Финикс» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (118:117). «Санс» прервали пятиматчевую победную серию «Трэйл Блэйзерс».
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард, набравший 41 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Портленд» — 118:117 (26:26, 26:27, 33:24, 33:40)
Ф: Пол (26), Бриджес (21 + 11 подборов), Пэйн (21).
П: Лиллард (41), Макколлум (27), Ковингтон (16).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю