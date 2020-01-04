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«Финикс» победил «Нью-Йорк», Букер набрал 38 очков

07:54
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«Финикс» (14-21) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Йорк» (10-25) — 120:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Девин Букер, набравший 38 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 120:112 (29:37, 22:24, 32:26, 37:25)

Ф: Букер (38), Убре (29)

Н: Моррис (23)

4 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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