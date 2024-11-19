«Орландо» обыграл «Финикс» и одержал шестую победу кряду
«Финикс» дома проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:109.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Франц Вагнер, набравший 32 очка.
«Орландо» одержал шестую победу подряд и поднялся на третье место в Восточной конференции НБА. «Финикс» потерпел четвертое поражение кряду и идет пятым на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Орландо» — 99:109 (22:26, 26:38, 20:20, 31:25)
Ф: Джонс (18 очков), Аллен (17), Букер (17)
О: Вагнер (32), Блэк (20), Битадзе (17+10 подборов)
19 ноября. Финикс. «Footprint Center».
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