«Оклахома» проиграла «Финиксу» с разницей в 37 очков

«Финикс» разгромил «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:103.

«Санз» одержали пятую победу подряд. Для «Тандер» это поражение стало четвертым в пяти последних встречах.

В параллельных матчах «Сакраменто» уступил «Лейкерс», а «Милуоки» победил «Портленд».

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Оклахома» — 140:103 (43:13, 30:37, 30:26, 37:27)

Ф: Букер (32), Пол (17 + 12 передач), Бриджес, Джонсон (оба — 17)

О: Маледон (33), Покушевски (20), Джексон (15)

«Сакраменто» — «Лейкерс» — 94:115 (27:29, 26:36, 23:26, 18:24)

С: Барнс (26), Райт (13), Фокс (12)

Л: Кузма (30), Шредер (17), Хортон-Такер (15)

«Портленд» — «Милуоки» — 109:127 (21:34, 32:26, 20:37, 36:30)

П: Лиллард (32), Ковингтон, Макколлум (оба — 18), Пауэлл (12)

М: Адетокунбо (47), Холидей (22 + 10 передач), Миддлтон (20)