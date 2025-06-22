Баскетбол
22 июня, 20:02

ESPN: «Финикс» обменял Кевина Дюранта в «Хьюстон»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Форвард «Финикса» Кевин Дюрант обменян в «Хьюстон», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Взамен «Санс» получили Диллона Брукса, Джейлена Грина, 10-й пик первого раунда драфта НБА-2025 и пять пиков второго раунда.

Дюрант выступал за «Финикс» с 2023 года. В прошедшем сезоне 36-летний американец провел 62 игры за «Финикс», набирая в среднем 26,6 очка, 4,2 передачи и 6,1 подбора за игру.

Ранее форвард также играл в «Оклахоме», «Голден Стэйт» и «Бруклине».

