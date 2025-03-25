«Финикс» обыграл «Милуоки», Дюрант набрал 38 очков

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Милуоки» со счетом 108:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 38 очков. У «Бакс» форвард Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и сделал 10 подборов.

«Финикс» с 35 победами в 72 матчах занимает 11-е место в Западной конференции, «Милуоки» с 40 победами в 71 игре — на пятой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Бостон» — 95:113 (29:30, 22:26, 27:32, 17:25)

25 марта. Сакраменто. Golden 1 Center.

«Финикс» — «Милуоки» — 108:106 (25:30, 29:28, 27:20, 27:28)

25 марта. Финикс. Footprint Center.