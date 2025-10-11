«Лас-Вегас» выиграл финальную серию плей-офф женской НБА

«Лас-Вегас» победил «Финикс» в четвертом матче финальной серии плей-офф женской НБА в сезоне-2025/26 — 97:86 (30:21, 24:17, 22:24, 21:24) — и выиграл всю серию (4-0).

Самой результативной в четвертом матче стала центровая «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон, набравшая 31 очко. На счету защитницы «Финикса» Калхи Коппер 30 очков.

Этот титул стал для «Лас-Вегаса» третьим в истории — ранее команда побеждала в 2022 и 2023 годах. «Финикс» играл в финале впервые с 2021 года, у него три титула.

В полуфинале «Финикс» победил «Миннесоту» (3-1), за которую играют россиянки Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу.