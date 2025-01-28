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Сегодня, 07:58

«Финикс» переиграл «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» на своем паркете выиграл у «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:109. «Санс» одержали третью победу подряд.

У гостей центровой Ивица Зубац и разыгрывающий защитник Джеймс Харден оформили дабл-даблы.

«Финикс» с результатом 24-21 занимает 8-е место в Западной конференции. «Клипперс» идут на 6-й строчке — 26-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)

Ф: Букер (26), Дюрант (24), Аллен (18), Джонс (17).

К: Зубац (25 + 16 подборов), Харден (24 + 10 передач), Пауэлл (23).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
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