«Финикс» прервал серию «Кливленда» из пяти побед подряд

«Финикс» победил «Кливленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 126:113.

«Кливленд» потерпел первое поражение после пяти побед подряд. Он занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (29-21). «Финикс» (30-19) располагается на седьмом месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Кливленд» — 126:113 (26:25, 26:22, 45:32, 29:34)

Ф: Брукс (27 очков), Гудвин (17), Джиллеспи (16)

К: Хантер (17), Тайсон (16), Митчелл (16)