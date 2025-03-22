Баскетбол
22 марта, 07:35

«Финикс» переиграл «Кливленд», Дюрант набрал 42 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Финикс» выиграл у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:112. Форвард «Санс» Кевин Дюрант набрал 42 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других играх «Юта» на своем паркете потерпела поражение от «Бостона» (99:121), «Портленд» победил «Денвер» (128:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Бостон» — 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)

Ю: Секстон (30), Джордж (19), Джузэнг (11).

Б: Порзингис (27 + 10 подборов), Тейтум (26), Притчард (18), Хаузер (14), Уайт (11).

«Портленд» — «Денвер» — 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)

П: Авдия (36), Шарп (23), Бэнтон (19), Хендерсон (16), Камара (16).

Д: Гордон (23), Уэстбрук (18), Портер (17), К. Браун (15).

«Финикс» — «Кливленд» — 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)

Ф: Дюрант (42), Букер (17 + 10 передач), Джонс (16), О'Нил (15).

К: Гарлэнд (18), Хантер (17), Э. Мобли (16 + 12 подборов), Джером (16).

