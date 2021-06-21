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«Финикс» обыграл «Клипперс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА

00:50
Девин Букер. Фото НБА
Девин Букер. Фото НБА
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В первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА «Финикс» выиграл у «Клипперс» (120:114).

В составе победителей самым результативным стал Девин Букер. В его активе трипл-дабл — 40 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. У гостей лучшим снайпером был Пол Джордж — 34 очка, 4 подбора и 5 передач.

Следующий матч пройдет 23 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином площадки также будет «Финикс».

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«Финикс» — «Клипперс» — 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21)

Счет в серии: 1-0

20 июня.

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