«Финикс» обыграл «Клипперс» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА
В первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА «Финикс» выиграл у «Клипперс» (120:114).
В составе победителей самым результативным стал Девин Букер. В его активе трипл-дабл — 40 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. У гостей лучшим снайпером был Пол Джордж — 34 очка, 4 подбора и 5 передач.
Следующий матч пройдет 23 июня и начнется в 04.00 по московскому времени. Хозяином площадки также будет «Финикс».
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
«Финикс» — «Клипперс» — 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21)
Счет в серии: 1-0
20 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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