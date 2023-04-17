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«Клипперс» обыграли «Финикс» и повели в серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент
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«Клипперс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НБА обыграли «Финикс» со счетом 115:110.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Кавай Леонард, набравший 38 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Клипперс». Следующий матч пройдет 19 апреля и начнется в 5:00 мск.

НБА. Плей-офф. 1/8 финала

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 110:115 (18:30, 36:29, 27:22, 29:34)

Счет в серии: 0-1

17 апреля. Финикс. «Footprint Center».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
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