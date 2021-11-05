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«Хьюстон» проиграл шестой матч кряду

07:47
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«Финикс» переиграл «Хьюстон» (123:111) в матче регулярного чемпионата НБА. «Рокитс» потерпели шестое поражение кряду. «Санс» одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Хьюстон» — 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25)

Ф: Букер (27), Шэмет (19), Бриджес (16), Эйтон (16 + 11 подборов).

Х: Портер (20), Вуд (18 + 15 подборов), Грин (16).

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Евгений Козинов все материалы автора
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