«Хьюстон» проиграл шестой матч кряду
«Финикс» переиграл «Хьюстон» (123:111) в матче регулярного чемпионата НБА. «Рокитс» потерпели шестое поражение кряду. «Санс» одержали третью победу подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Хьюстон» — 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25)
Ф: Букер (27), Шэмет (19), Бриджес (16), Эйтон (16 + 11 подборов).
Х: Портер (20), Вуд (18 + 15 подборов), Грин (16).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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