«Голден Стэйт» на выезде проиграл «Финиксу», «Нью-Йорк» победил «Денвер»

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«Голден Стэйт» на выезде проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:130.

Самым результативным игроком встречи стал игрок проигравшей команды Стефен Карри — 50 очков. В составе победителей 29 очков набрал Камерон Пейн.

«Голден Стэйт» занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» находится на второй строчке.

В другом матче «Нью-Йорк» обыграл «Денвер» со счетом 106:103. Самым результативным игроком встречи стал Джулиус Рэндл, набравший 34 очка.

«Нью-Йорк» занимает седьмое место на «Востоке», «Денвер» — третий на «Западе».

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«Денвер» — «Нью-Йорк» — 103:106 (27:30, 27:25, 30:25, 19:26)

17 ноября. Денвер. «Ball Arena».

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 130:119 (36:33, 36:32, 31:24, 27:30)

17 ноября. Финикс. «Footprint Center».