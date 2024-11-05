«Финикс» обыграл «Филадельфию» и одержал пятую победу подряд

«Финикс» дома одержал победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 35 очков.

«Финикс» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в Западной конференции НБА. «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду и идет на предпоследней, 14-й позиции на «Востоке».

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«Финикс» — «Филадельфия» — 118:116 (28:26, 37:37, 29:30, 24:23)

Фин: Дюрант (35 очков), Бил (17), Нуркич (15+15 подборов)

Фил: Макси (32), Ябуселе (19), Джордж (15)

5 ноября. Финикс. «Footprint Center».

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио» — 113:104 (14:40, 34:16, 34:30, 31:18)

ЛА: Пауэлл (23), Коффи (21), Зубац (17+13 подборов)

СА: Вембаньяма (24+13 подборов), Шампэйн (21), Пол (14+10 передач)

5 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».