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Сегодня, 08:16

«Финикс» выиграл у «Филадельфии» благодаря 29 очкам Букера

Руслан Минаев
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«Финикс» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:105.

«Санс» занимают 4-е место на «Западе», «Сиксерс» — третьи на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Филадельфия» — 125:105 (26:24, 32:29, 31:30, 36:22)

Финикс: Букер — 29+5 передач, Бийомбо — 17+13 подборов.

Филадельфия: Макси — 37+7 подборов, Эмбиид — 28+10 подборов.

26 марта. Финикс. «Footprint Center».

«Сакраменто» — «Юта» — 121:113 (32:26, 23:35, 35:17, 31:35)

С: Хертер — 27+7 подборов, Мюррэй — 22.

Ю: Кесслер — 31+11 подборов, Агбаджи — 20, Олиник — 17+8+10.

26 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 110:131 (26:37, 30:31, 29:31, 25:32)

Л-А: Хайленд — 18+7 передач, Уэстбрук — 14+5 передач, Леонард — 12+6 подборов.

Н-О: Ингрэм — 32+13 передач, Мерфи — 32, Макколлум — 21+8+8.

26 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Финикс Санс
БК Юта Джаз
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