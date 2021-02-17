«Финикс» дома проиграл «Бруклину», Харден набрал 38 очков

«Бруклин» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионат НБА с «Финиксом» (128:124).

Гости проигрывали в 24 очка по ходу второй четверти. Самыми результативными в составе победителей стали Джеймс Харден с 38 очками, 6 подборами и 11 передачами, и Джо Харрис с 22 очками. У победителей 29 очками и 7 передачами отметился Крис Пол, и 22 очками с 7 передачами Девин Букер.

«Бруклин» с 18 победами и 12 поражениями остался вторым в «восточной конференции». «Финикс» при 17 победах при 10 поражениях идет четвертым на «Востоке».

НБА. Регулярный сезон

«Финикс» — «Бруклин» — 124:128 (33:22, 42:32, 25:34, 24:40)