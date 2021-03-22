«Финикс» дома победил «Лейкерс»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Лейкерс» со счетом 111:94.

Самыми результативными на паркете стали защитник Девин Букер и центровой Деандре Эйтон из «Санс», которые набрали по 26 очков.

После этого матча «Финикс» и «Лейкерс» имеют по 28 побед и занимают 2-е и 3-е места в Западной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «ЛА Лейкерс» — 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18)

22 марта.