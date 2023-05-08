«Финикс» обыграл «Денвер» и сравнял счет в серии, у Йокича 53 очка

«Финикс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграл «Денвер» со счетом 129:124.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 53 очка и сделавший 11 передач. У форварда «Санс» Кевина Дюранта 36 очков и 11 подборов.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 5.00 мск.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала. Четвертый матч

«Финикс» — «Денвер» — 129:124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32)

8 мая. Финикс. «Footprint Center».

Счет в серии: 2-2