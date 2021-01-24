«Денвер» второй раз подряд обыграл «Финикс» в овертайме

«Денвер» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:112 2ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, на его счету 29 очков и 22 подбора. Отметим, что сутками ранее «Денвер» также обыграл «Финикс» в овертайме (130:126).

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Денвер» — 112:120 2ОТ (30:28, 31:30, 16:15, 21:25, 8:8, 6:14)

Ф: Пол (21+13 передач), Краудер (21), Джонсон (19).

Д: Йокич (29+22 подбора), Мюррэй (26), Грин (16).