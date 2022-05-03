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Сегодня, 07:31

Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в стартовом матче серии с «Финиксом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в стартовом матче второго раунда плей-офф НБА уступил «Финиксу» со счетом 114:121.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 45 очка и сделавший 12 подборов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Финикс» — «Даллас» — 121:114 (35:25, 34:31, 27:23, 25:35)

3 мая. Финикс. «Footprint Center».

Счет в серии 1-0

БК Даллас Маверикс
БК Финикс Санс
0
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