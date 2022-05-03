Дабл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в стартовом матче серии с «Финиксом»
«Даллас» в стартовом матче второго раунда плей-офф НБА уступил «Финиксу» со счетом 114:121.
Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 45 очка и сделавший 12 подборов.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Следующий матч пройдет 5 мая и начнется в 5:00 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Финикс» — «Даллас» — 121:114 (35:25, 34:31, 27:23, 25:35)
3 мая. Финикс. «Footprint Center».
Счет в серии 1-0
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