«Финикс» обыграл «Даллас» и продлил свою серию без поражений до 11 матчей подряд
«Финикс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший 23 очка. Благодаря победе над «Далласом» «Финикс» продлил свою серию без поражений до 11 матчей подряд.
В параллельных матчах «Денвер» проиграл «Чикаго» (108:114), а «Торонто» победил «Сакраменто» (108:89).
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Даллас» — 112:104 (27:24, 28:27, 24:30, 33:20)
Ф: Бриджес, Букер (оба — 19), Пол (18 + 14 передач)
Дал: Порзингис (23 + 12 подборов), Хардуэй (19), Брансон (18 + 10 передач)
20 ноября. Финикс. «Footprint Center».
«Денвер» — «Чикаго» — 108:114 (30:30, 22:23, 26:35, 30:26)
Ден: Гордон (28), Бартон (23), Кампаццо (16)
Ч: Лавин (36), Дерозан (26), Джонс (16)
20 ноября. Денвер. «Ball Arena».
«Сакраменто» — «Торонто» — 89:108 (27:30, 18:33, 21:33, 23:12)
С: Фокс (17), Мету, Хилд (оба — 10)
Т: Трент (23), Ванвлит (13), Буше (10 + 12 подборов)
20 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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