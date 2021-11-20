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«Финикс» обыграл «Даллас» и продлил свою серию без поражений до 11 матчей подряд

«Финикс» обыграл «Даллас» и продлил свою серию без поражений до 11 матчей подряд
08:37
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«Финикс» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший 23 очка. Благодаря победе над «Далласом» «Финикс» продлил свою серию без поражений до 11 матчей подряд.

В параллельных матчах «Денвер» проиграл «Чикаго» (108:114), а «Торонто» победил «Сакраменто» (108:89).

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Даллас» — 112:104 (27:24, 28:27, 24:30, 33:20)

Ф: Бриджес, Букер (оба — 19), Пол (18 + 14 передач)

Дал: Порзингис (23 + 12 подборов), Хардуэй (19), Брансон (18 + 10 передач)

20 ноября. Финикс. «Footprint Center».

«Денвер» — «Чикаго» — 108:114 (30:30, 22:23, 26:35, 30:26)

Ден: Гордон (28), Бартон (23), Кампаццо (16)

Ч: Лавин (36), Дерозан (26), Джонс (16)

20 ноября. Денвер. «Ball Arena».

«Сакраменто» — «Торонто» — 89:108 (27:30, 18:33, 21:33, 23:12)

С: Фокс (17), Мету, Хилд (оба — 10)

Т: Трент (23), Ванвлит (13), Буше (10 + 12 подборов)

20 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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