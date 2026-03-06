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6 марта, 07:33

«Чикаго» на выезде выиграл у «Финикса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Коллин Секстон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Чикаго» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:103. Игра прошла на арене «Мортгедж Мэтчап Центр» в Финиксе.

Атакующий защитник «Буллз» Коллин Секстон набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Чикаго» с результатом 26-37 занимает 12-е место в Восточной конференции. «Финикс» идет седьмым в Западной конференции — 35-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Чикаго» — 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)

Ф: Букер (27), Аллен (21), Грин (12), Коффи (12).

Ч: Секстон (30), Джонс (21), Ябуселе (16).

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