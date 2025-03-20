«Финикс» выиграл у «Чикаго», Букер набрал 41 очко
«Финикс» на своем паркете переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:121.
Атакующий защитник «Санс» Девин Букер набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.
В других матчах «Сакраменто» обыграл «Кливленд» (123:119), «Портленд» выиграл у «Мемфиса» (115:99).
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Чикаго» — 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37)
Ф: Букер (41), Дюрант (26), Ричардс (18), Данн (16).
Ч: Уайт (24), Вучевич (24), Гидди (22), Хертер (15).
«Сакраменто» — «Кливленд» — 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31)
С: Дерозан (27), Монк (22), Картер (16).
К: Э. Мобли (31), Митчелл (26), Джером (14).
«Портленд» — «Мемфис» — 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10)
П: Авдия (31 + 16 подборов), Саймонс (22), Шарп (17), Камара (15).
М: Бэйн (20), Пиппен (18), Альдама (16), Джарен Джексон (14).