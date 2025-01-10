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Сегодня, 07:26

«Финикс» обыграл «Атланту», Дюрант набрал 23 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Финикс» переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:115. Форвард «Санс» Кевин Дюрант набрал 23 очка.

В другой встрече «Майами» на выезде обыграл «Юту» — 97:92.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Атланта» — 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)

Ф: Бил (25), Аллен (23), Дюрант (23), Букер (20 + 12 передач), Джонс (16).

А: Янг (21), Богданович (17), Дэниэлс (13), Крейчи (12), Хантер (12).

«Юта» — «Майами» — 92:97 (27:20, 14:26, 29:22, 22:29)

Ю: Секстон (23), Маркканен (23), Кесслер (9 + 15 подборов).

М: Хирро (23), Хакес (20), Адебайо (15), Йович (11).

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