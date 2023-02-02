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Сегодня, 08:25

«Атланта» разгромила «Финикс», в 4-й четверти «Хокс» вели с отрывом «+43»

Руслан Минаев
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«Атланта» в гостях разгромила «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:100.

В середине четвертой четверти «Хокс» вели с отрывом «+43».

В составе «Атланты» больше всех набрали Дежонте Маррей (21 очко и 8 передач) и Трэй Янг (20 очков и 12 передач). У «Финикса» — Микел Бриджес (23 очка) и Деандре Эйтон (20 очков и 9 подборов).

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Регулярный сезон

«Финикс» — «Атланта» — 100:132 (23:26, 24:40, 20:36, 33:30)

БК Атланта Хокс
БК Финикс Санс
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