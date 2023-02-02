«Атланта» разгромила «Финикс», в 4-й четверти «Хокс» вели с отрывом «+43»

«Атланта» в гостях разгромила «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:100.

В середине четвертой четверти «Хокс» вели с отрывом «+43».

В составе «Атланты» больше всех набрали Дежонте Маррей (21 очко и 8 передач) и Трэй Янг (20 очков и 12 передач). У «Финикса» — Микел Бриджес (23 очка) и Деандре Эйтон (20 очков и 9 подборов).

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Атланта» — 100:132 (23:26, 24:40, 20:36, 33:30)