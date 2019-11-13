«Филадельфия» взяла верх над «Кливлендом», «Индиана» переиграла «Оклахому»

«Индиана» на своем паркете переиграла «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА (111:85). Для «Пэйсерс» это четвертая победа кряду.

В другой встрече «Филадельфия» выиграла у «Кливленда» (98:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

И: Уоррен (23), Брогдон (20), Сабонис (18 + 16 подборов).

О: Галлинари (14), Бертон (13), Гилджес-Александер (11).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Ф: Эмбиид (27 + 16 подборов), Ричардсон (17), Симмонс (15).

К: Кларксон( 20), Лав (20), Секстон (18).

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