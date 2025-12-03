«Филадельфия» обыграла «Вашингтон»

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:102.

Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Филадельфия» с результатом 11-9 идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Вашингтон» идет последним — 3-17.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 121:102 (34:31, 32:23, 35:23, 20:25)

Ф: Макси (35), Маккейн (14), Барлоу (12), Драммонд (12 + 10 подборов), Джордж (11).

В: Вукчевич (16), Райли (13), Шэмпени (13), Бэгли (13), Джордж (11).