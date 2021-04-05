«Мемфис» на выезде победил «Филадельфию»
04:50
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Филадельфию» со счетом 116:100.
Самым результативным на площадке стал форвард «Сиксерс» Тобиас Харрис, набравший 21 очко.
После этого матча «Мемфис» с 24 победами занимает восьмое место в Западной конференции, «Филадельфия» с 34 очками — на первой строчке Запада.
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 100:116 (22:29, 20:23, 29:45, 29:19)
5 апреля.
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