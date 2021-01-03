«Филадельфия» продлила победную серию, обыграв «Шарлотт»
«Филадельфия» переиграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (127:112). «Сиксерс» одержали третью победу кряду.
В других встречах «Индиана» проиграла «Нью-Йорку» (102:106), «Оклахома» переиграла «Орландо» (108:99).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 102:106 (28:26, 23:24, 31:32, 20:24)
И: Брогдон (33), Тернер (17), Оладипо (16).
Н: Барретт (25), Пэйтон (19), Робинсон (16).
«Орландо» — «Оклахома-Сити» — 99:108 (33:28, 18:24, 31:32, 17:24)
Орл: Вучевич (30 + 13 подборов), Росс (26), Гордон (15).
Окл: Бэзли (19 + 12 подборов), Хилл (18), Гилджес-Александер (16).
«Филадельфия» — «Шарлотт» — 127:112 (39:24, 34:34, 31:32, 23:22)
Ф: Харрис (24), Кэрри (21), Эмбиид (19 + 14 подборов).
Ш: Розир (35), Хэйворд (20), Болл (13).
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