«Филадельфия» проиграла «Оклахоме», несмотря на дабл-дабл Эмбиида
06:52
«Оклахома» в овертайме переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (127:119). «Сиксерс» потерпели второе поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Филадельфия» — 127:119 ОТ (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12)
О: Галлинари (28), Пол (27), Гилджес-Александер (24).
Ф: Эмбиид (31 + 12 подборов), Ричардсон (28), Харрис (21).
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