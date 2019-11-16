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«Филадельфия» проиграла «Оклахоме», несмотря на дабл-дабл Эмбиида

06:52
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«Оклахома» в овертайме переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (127:119). «Сиксерс» потерпели второе поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Филадельфия» — 127:119 ОТ (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12)

О: Галлинари (28), Пол (27), Гилджес-Александер (24).

Ф: Эмбиид (31 + 12 подборов), Ричардсон (28), Харрис (21).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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