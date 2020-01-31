«Филадельфия» проиграла «Атланте», несмотря на 31 очко Симмонса
06:11
«Атланта» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (127:117). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хокс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Филадельфия» — 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)
А: Янг (39 + 18 передач), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15).
Ф: Симмонс (31), Милтон (27), Харрис (21).
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