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«Филадельфия» проиграла «Атланте», несмотря на 31 очко Симмонса

06:11
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«Атланта» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (127:117). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хокс» Трэй Янг, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Филадельфия» — 127:117 (39:31, 35:36, 25:25, 28:25)

А: Янг (39 + 18 передач), Коллинз (17 + 20 подборов), Хантер (15).

Ф: Симмонс (31), Милтон (27), Харрис (21).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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