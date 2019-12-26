«Филадельфия» прервала победную серию «Милуоки»
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«Филадельфия» на своем паркете обыграла «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (121:109). «Сиксерс» одержали третью победу кряду, прервав трехматчевую победную серию «Бакс».
В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» идет на первом месте, а «Филадельфия» — на 4-м.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Милуоки» — 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36)
Ф: Эмбиид (31 + 11 подборов), Харрис (22), Ричардсон (18).
М: Мидлтон (31), Адетокунбо (18 + 14 подборов), Хилл (15).
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